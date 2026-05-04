42-годишен мъж бе открит в критично състояние в дома си в квартал "Черно море" в Несебър, след като сам се простреля с ловна пушка. По първоначална информация става дума за опит за самоубийство на фона на дълбока лична криза.



Твърди се, че мъжът бил в тежко емоционално състояние, заради разпад в семейните отношения. Малко преди инцидента той оставил писмо, адресирано до майката на детето му. А според неофициални източници, трагедията се разиграла пред очите на детето му.



Мъжът е откаран по спешност в Университетската многопрофилна болница в Бургас, където е настанен в шокова зала. Медицинските екипи продължават да се борят за живота му. Разследват се всички обстоятелства около случая, включително и версията за нещастен случай.