Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне до умерен и в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в Югозападна България малко по-високи, а в София - около 17°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с развитие на купеста облачност главно над Западните Родопи, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб, по най-високите части умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 18° и 23°, а минималните – между 2° и 7°.

В сряда в западната половина от страната вятърът ще е от север-северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух, докато в Източна България ще се задържи от югоизток – умерен и временно силен. Облачността ще се увеличи и на много места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

През следващите дни до края на периода облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1000 метра – от сняг.

През почивните дни в Западна България валежите ще отслабнат, на места временно и ще спрат. Вятърът ще е от североизток, в източните райони – умерен и временно силен, а в неделя ще се ориентира от север-северозапад. Ще продължи да нахлува студен въздух и ще се установи хладно за началото на май време с максимални температури предимно между 12° и 17°, а минималните в събота ще бъдат между 0° и 5°, в неделя в котловините на Югозападна България, където ще има и по-значителни разкъсвания и намаления на облачността – около минус 2°.