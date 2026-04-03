Кръг на Черноморска колоездачна лига за „Купа Ахелой” ще се проведе на 8 април, /сряда/, съобщи пресслужбата на Община Поморие. Началото е от 11.00 ч., а старт-финалът ще е на улица „Емона”, до ДГ „Теменуга”, гр. Ахелой.

Надпреварата ще е в шест възрастови групи: момчета – младша и старша възраст, момичета – младша и старша възраст, юноши – младша и девойки – младша. В състезанието ще влязат състезатели от почти всички колоездачни центрове в страната.

ПРОГРАМА

– 11:00 ч – Техническа конференция – кметство гр. Ахелой

– 12:00 ч – Старт за момичета младша U13 и старша възраст U15 (с отделно класиране)

– 12:30 ч – Старт за момчета младша възраст U13

– 13:00 ч – Старт за момчета старша възраст U15 и девойки младша възраст U17

– 13:45 ч – Старт за юноши младша възраст U17

– 15:00 ч – Награждаване пред кметство гр. Ахелой