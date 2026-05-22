Заловиха прокурорския син Васил Михайлов. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във "Фейсбук".

ПРИМКАТА СЕ ЗАТЕГНА! Белезниците щракнаха. Преди месец ви казах, че работим по този случай. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син", току-що беше заловен от ГДБОП, съобщи Кандев.

Припомняме, че в началото на февруари Софийският градски съд постанови ефективна присъда от 1 година и 8 месеца при първоначален строг режим за Михайлов за закани за убийство към бившата му приятелка. От юни 2025 г. той е обявен за общодържавно издирване след сигнал за побой над 31-годишния Павел Павлов.

Във видеообръщение Михайлов отрече да е извършил престъпления и обяви, че ще се предаде скоро. По-късно за това призова и баща му - прокурор Бисер Михайлов.

През април 2025 година Софийският районен съд го осъди на 4 години затвор и обществено порицание за седем побоя. Прокуратурата поиска общо 11 години и 11 месеца затвор. Впоследствие съдът го остави на свобода срещу подписка, след което младият мъж изчезна.