Ситуацията остава тежка в цялата община Велико Търново след евакуацията заради обилния валеж снощи. Река Янтра излезе от коритото си и е близо до критичните нива. На няколко места в града тя вече залива пътища и инфраструктура.

“Ситуацията към момента е бедствена. Има евакуирани хора в Дебелец, в Асенова махала, в селата Присово, Пушево, Леденик има много поражения. В централна градска част и по-високите части също има отнесени асфалт и павета“, обясни пред bTV областният управител Марин Богомилов.

Той потвърди, че евакуирани хора, които са настанени в кризисен център. “С кмета сме готови веднага да реагираме“, добави областният управител.

“Има наводнени жилища с доста щети. Има и отнесени автомобили“, каза Богомилов.

Приливна вълна

По думите на Богомилов на места река Янтра е над критичните места. “Огромната приливна вълна, която идва от Дряново, продължава да покачва нивото на реката“.

Областният управител добави, че освен в Габрово, във Велико Търново също е задействана системата BG-Alert. “Хората са информирани. В момента няма бедстващи хора“.

Кметът Даниел Панов предупреди хората, които са решили да пътуват към Велико Търново, Стара Загора и Русе, че трябва да търсят обходни маршрути, защото пътят на Дъговия мост е затворен.

“Нивото на реката в 6:35 часа беше в критичната си точка. В Дебелец са евакуирани 4 души при техни близки. Две жени са евакуирани в кризисния център на общината. Нивата на реката в едната критична точка започнаха да спадат“, добави Панов.

"Само за 40 минути падна количество от над 80 литра на квадратен метър - повече от средната норма за целия месец!", каза кметът и добавя, че се организира отводняване.

"Сигнали подавайте на телефон 0887209451, за да изпращаме веднага екипи за реакция", казва още Панов.