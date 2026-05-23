Днес съществена промяна на времето няма да настъпи – ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в Западния и Централния Предбалкан. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Синоптиците обявават жълт код за потенциално опасно време в шест области на страната. Предупреждението е в сила за: Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово и Велико Търново.

Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 20°.

В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Отново на много места, главно в следобедните часове, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя (24 май) ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от север, максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.

През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще остане слаб, във вторник ще се ориентира от северозапад. Ще се затопли и във вторник и сряда дневните температури ще се доближават, а в отделни райони и ще достигат 30°.

В сряда по-късно през деня вятърът от северозапад ще се усили, с него ще започне да прониква хладен въздух. Облачността ще се увеличи и на места, главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки.

В четвъртък и петък в западната половина от страната ще бъде предимно слънчево, а над източната и планините ще има по-значителна облачност и превалявания. Ще остане ветровито, температурите ще са с 5-6 градуса по-ниски.