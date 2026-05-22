Проливен дъжд създаде проблеми във Великотърновско. Главната улица „Никола Габровски” във Велико Търново се превърна в река.

Жители на Присово и Шереметя се оплаква от наводнени улици и дворове.





В Присово от пожарната и полицията са спрели превантивно движението по входно-изходните артерии на населеното място. От коритото си е излязла местната река. Няма данни за наводнени домове и потърпевши.

В село Шереметя, от където минава пътя София - Варна също наводнен част от асфалта.

Поради обилния дъжд и големия водосбор водата в центъра на село Присово се е покачила сериозно. Живущите в тази част на селото се евакуират. Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи. Подобен проблем има и в с. Драгижево.

Дъждът отнесе асфалта и по ул. „Елин Пелин” в квартал „Картала”.