Дългият процес по установяване и задържане на прокурорския син ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали. Това каза на брифинг в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По неговите думи сред хората, подпомагали Васил Михайлов, известен като "прокурорския син", има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по него и по тези хора. Надявам се и вярвам, че както прокуратурата, така и съдът ще изпълнят своите функции, допълни министърът.





Васил Михайлов беше задържан в петък вечер пред вход на блок в столичния квартал “Свобода”. Главен комисар Мартин Златков, впд директор на ГДБОП, заяви пред журналисти, че Михайлов е променил външния си вид, има брада и дълга коса, затова трудно е можело да бъде разпознат.

Очевидно, не е работено активно по издирването на Михайлов. Активните действия, които се извършват от около месец, дадоха резултат. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към конкретно задържания, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона. Няма къде да избяга, няма къде да се скрие. Още по-малко човек, който си е позволил да атакува полицейски служители, заяви министърът на вътрешните работи.

За задържането съобщи снощи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев. "Примката се затегна! Белезниците щракнаха. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "прокурорския син", току-що беше заловен от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, написа в страницата си във Фейсбук Кандев.

По-късно от прокуратурата съобщиха, че предстои превеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години “лишаване от свобода”. Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийският районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу него други досъдебни производства, информираха от държавното обвинение.