Кметът Димитър Николов връчи годишните награди за изкуство и култура на Община Бургас за 2026 година. Отличените са спечелили престижни награди и са дали своя значим принос за развитието и опазването на духовното богатство.

Тържествената церемония се проведе в Конгресния център на Морска гара – Бургас. На нея присъстваха кметът Димитър Николов, Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Арсений, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, зам.-кметовете Диана Саватева и Станимир Апостолов, представители на местната и държавната власт, на академичната общност в Бургас, дейци на културата и изкуството, представители на медиите и други.

„С това тържество Община Бургас засвидетелства своето уважение, почит и признателност към всички вас – дейците на духовността и културата, които правите така, че град Бургас да бъде разпознаваем на културната карта на България, на Европа и на света. Вие създавате безценно изкуство, предавате своя талант на младото поколение. Бургас винаги се е славел с една прекрасна школа в сферата на изкуството. Благодаря специално на всички служители на читалища, музеи, галерии, театри, на всички артисти, художници, на всички преподаватели и ученици и вярвам, че ще ни давате още много поводи за радост и гордост с вашия талант“, каза при откриването на церемонията кметът Димитър Николов.

„Хора на словото и духа, вие не позволявате езикът ни да обеднее, паметта ни да угасне и културата ни да бъде заличена от безличието на времето. Използвам възможността сърдечно да благодаря на кмета на Бургас Димитър Николов за грижата към духовните устои на нашия народ, за подкрепата към културата и духовния живот. Ако някой иска да види къде миналото среща настоящето и къде заедно двете чертаят контурите на бъдещето, нека дойде тук, в Бургас, за да се убеди в това и да разбере защо Бургас заслужава да бъде европейска столица на културата“, каза в своето слово сливенският митрополит Арсений.

Ето имената на всички дейци на културата, които получиха признание по повод 24 май:

1 награждава

НЧ „ФАР 1946“ – БУРГАС

ПО ПОВОД 80 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

За значим принос към културния живот на Бургас, съхраняване на българския дух и организиране на мащабния хоров фестивал „Нека да е лято“.

2 награждава

БОЯН БОЕВ

РЪКОВОДИТЕЛ НА

ДЕТСКА ПИСАТЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА

КЪМ НЧ „ИЗГРЕВ 1909“ БУРГАС

За вдъхновена работа с деца и млади хора и за успехите в

насърчаването към четене и творческо писане.

3 награждава

МУЗИКАЛНА ШКОЛА „BURGAS VOICES“

КЪМ НЧ „ПРЕОБРАЖЕНИЕ – 2017“ БУРГАС

За популяризиране на Бургас и бургаското читалищно дело и за обогатяване на културната програма на града.

4 награждава

ДИАНА РАДОСЛАВОВА - СЕКРЕТАР НА НЧ „АСЕН ЗЛАТАРОВ 1940“

За вдъхновената работа, за дългогодишния принос в утвърждаване на читалището като значим културен център и реализиране на инициативата „Заплетени чудеса“.

5 награждава

ДИМИТЪР ТОНЕВ

ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ И ХОРЕОГРАФ НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „АТАНАС МАНЧЕВ“

КЪМ НЧ „ПРОБУДА 1880“ БУРГАС

За всеотдайната работа, за вдъхновението, с което популяризира националния фолклор и възпитаването на любов към българския народен танц.

6 награждава

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „АТАНАС МАНЧЕВ“

КЪМ НЧ „ПРОБУДА 1880“ БУРГАС

ПО ПОВОД 80 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА АНСАМБЪЛА

За съхраняване и опазване на българския фолклор, за силните изяви на международна сцена и впечатляващото участие в културния афиш на града.

7 награждава

МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ „СВЯТО СЛОВО“ – МАЙСКИ СРЕЩИ НА СЛАВЯНСКИТЕ ТВОРЦИ

КЪМ НЧ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1940“ БУРГАС

ПО ПОВОД 20 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФЕСТИВАЛА

За създаване на устойчиви творчески контакти с международни литературни общности, за превръщането на форума в значимо културно събитие, допринасящо за съхраняване на духовността.

8 награждава

МАРИЯ ЗЛАТЕВА

БИБЛЕОТЕКАР

За мисията да опазва книжното богатство и да предава любовта към книгите на следващите поколения и за приноса в развитието на читалищното библиотечно дело.

9 награждава

ЕКИПЪТ НА

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“

За изключителната отдаденост и всеотдайност, с която превърнаха бургаската библиотека в популярно и обичано пространство за читатели от всички поколения.

10 награждава

МАРИНА ЗМЕЕВА - МАРКОВА

РЕПЕТИТОР НА БАЛЕТНИЯ СЪСТАВ

ДЪРЖАВНА ОПЕРА – БУРГАС

За неизчерпаемата енергия, която влага в творческия процес, за създаването на запомняща се хореография в спектаклите

на Държавна опера – Бургас.

11 награждава

НИКОЛАЙ СТОИМЕНОВ – АКТЬОР

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АДРИАНА БУДЕВСКА“

За постигнати изключителни творчески успехи, за създадените запомнящи се роли и за принос в развитието на бургаската театрална школа.

12 награждава

МИЛА МИДЕЛИЕВА

УРЕДНИК, ЗАВЕЖДАЩ „ЛИЧЕН СЪСТАВ“

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БУРГАС

За активната работа по представянето на музея пред обществени институции и международни организации, за перфекционизма като преводач на всички научни и научно-популярни издания на РИМ – Бургас.

13 награждава

ЕЛИСАВЕТА АНГЕЛОВА

ХУДОЖНИК

ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ – БУРГАС

За иновативното художествено творчество и за активната работа по популяризирането на бургаската художествена школа в България и чужбина.

14 награждава

ВАСИЛ СТЕФАНОВ

ФОТОГРАФ

БУРГАСКА ФОТОГРАФСКА ОБЩНОСТ

За популяризиране на фотографското изкуство и бургаската школа на национално и световно ниво и за златния медал от Международния фото конкурс „Кукерландия“.

15 награждава

ИВАЙЛО СТОЯНОВ

БАЛЕТМАЙСТОР

ПФА „СТРАНДЖА“

За дългогодишната всеотдайна работа и за отдадеността при популяризирането на българския танцов фолклор.

16 награждава

ДАНКА ГЕОРГИЕВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – БУРГАС

За цялостен принос в съхраняването, популяризирането и развитието на архивното дело на национално ниво и за активната дейност като председател на Общински комитет „Васил Левски“ – Бургас.

17 награждава

ДИАНА ФЪРТУНОВА

Поет и писател

БУРГАСКА ПИСАТЕЛСКА ОБЩНОСТ

За активната творческа дейност, забележимото участие в литературния живот и за всеотдайната работа по подготовката и успешната реализация на Х Национален конкурс „Христо Фотев“.

18 награждава

БОНКО ГЕОРГИЕВ

КОРЕПЕТИТОР

ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ

„НИКОЛА ГИНОВ“

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР БУРГАС

За активната дейност като корепетитор и автор на музика, за оригиналния и автентичен творчески почерк при създаването на редица значими сценични произведения и съхраняването на българския фолклор.

19 награждава

ГЕРГАНА АНМАХЯН

АКТРИСА

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР БУРГАС

За ярко сценично присъствие, за постиженията като композитор на музика за куклени представления и за дългогодишната и всеотдайна работа като ръководител на Куклено-театралната школа „Приказни таланти“.

20 награждава

МАЕСТРО ИВАН КОЖУХАРОВ

ДИРИГЕНТ

ДЪРЖАВНА ОПЕРА БУРГАС

За ярко творческо присъствие и запомнящи се спектакли на бургаска сцена.

21 награждава

БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

„ПЕТКО ЗАДГОРСКИ“

ПО ПОВОД 80 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО

За ролята на пазител на традициите, съхраняването, развитието и популяризирането на изобразителното изкуство и утвърждаването на галерията като духовно средище.

22 награждава

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

ПО ПОВОД 65 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО

За творческата енергия и неуморната работа, с които са създали поколения талантливи млади творци, за съхраняването на бургаското изкуство и българската духовност.

23 награждава

ШКОЛА ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ „ТАЛАНТИНО“

ПО ПОВОД 15 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО

За вдъхновяващата мисия да открива и развива млади таланти, за разпалването на творческия дух и формирането на интелигентна и емоционална публика.

24 награждава

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ЗНАЦИ“

ПО ПОВОД 20 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО

За стойностните издания оставили отпечатък в културната памет на Бургас и за активната издателска дейност, с която популяризира творчеството на значими и млади автори.

25 награждава

ЙОРДАН ЯНЕВ – ЗАЙН ИЛЮЗИОНИСТ

За ярко присъствие на българската и международната сцена

и за полученото престижно отличие „ИКАР“ за постижения във вариететното изкуство.

26 награждава

ГЕРГАНА МИТЕВА

СТУДЕНТ

НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“

ФИЛИАЛ БУРГАС

За активно участие в творческите инициативи на филиала и за амбицията и последователността в овладяването на актьорското майсторство.

27 награждава

КЛАС ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

С РЪКОВОДИТЕЛ

ДИМИТЪР МАРИНОВ

За впечатляващото развитие в професионалната подготовка по актьорско майсторство и за активното участие в културния живот на Бургас.

28 награждава

ТОНИ КАЗАНДЖИЕВ

СТУДЕНТ

НАЦИОНАЛНО ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

ФИЛИАЛ БУРГАС

За формирането на собствен стил още в началото на творческото си развитие и устойчиво убедително представяне на регионални и национални конкурси.

29 награждава

ПЛАМЕН КАРОВ

АКТЬОР

За креативността и творческото вдъхновение, с които се впуска в реализирането на всяко едно събитие, за впечатляващия мащаб на Първия фестивал на любителското творчество – 2026.

30 награждава

ДАНИЕЛА ТУРТУМАНОВА – СТОЯНОВА

ПРИМАБАЛЕРИНА

„БАЛЕТНА ШКОЛА ЗА ПРИНЦЕСИ“

За отдадеността към танцовото изкуство и за всеотдайната педагогическа работа при развитието на младите таланти.

31 награждава

ЦВЕТАНА ЦЪГОВА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „МИЛАДИНА“

За мисията да възпитава, съхранява и предава фолклорното наследство на следващите поколения.

32 награждава

ПЕТЯ ТОНЧЕВА

ДИРИГЕНТ НА СИМФОНИЧЕН И СТРУНЕН ОРКЕСТЪР

ПРИ НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ БУРГАС

За ентусиазма и енергията, с които работи за израстването на учебния симфоничен оркестър и успешното включване в семейството на бургаските композитори.

33 награждава

ТАНЦОВА ШКОЛА „ДЮН“

ПО ПОВОД 40 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО

За ключовата роля в развитието на съвременното танцово изкуство, за превръщането на марката „Дюн“ в един от модерните културни символи на Бургас – резултат от четири десетилетия всеотдайна артистична дейност.