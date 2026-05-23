Министърът на образованието проф. Георги Вълчев призна за сериозни проблеми в българската образователна система и предупреди, че все повече студенти влизат във висшите училища неподготвени.

В предаването „Панорама“ по БНТ той заяви, че проблемът не е в децата, а в самата система.

„От година на година забелязваме при студентите, които идват, че имаме проблем в долните степени на образователната ни система и не са виновни децата“, каза Вълчев.

„Младите губят интерес“

По думите му образованието трябва спешно да бъде адаптирано към новите реалности и очакванията на младите хора.

„Нещо в системата трябва да се промени, да бъде адаптирано към съвременните очаквания и изисквания и към младите хора, за да не губят интерес, за да са мотивирани“, заяви министърът.

Той подчерта, че целта е учениците да излизат напълно подготвени още от по-ниските степени на образованието.

„Образованието трябва да стане национална кауза“

Според Вълчев проблемите няма как да бъдат решени само с отделни реформи.

„Това, което трябва да постигнем като краен резултат, е отново това единение между училище, семейство и общество“, каза той.

Министърът предупреди, че без подкрепата на родителите и обществото всяка промяна ще остане без реален резултат. „Ако ние не възстановим този обществен консенсус за важността на образованието, усилията ни ще бъдат напразни“, заяви Вълчев.

„Семейството не трябва да е клиент на училището“

Просветният министър настоя отношенията между родители и училище да се променят. „Трябва да превърнем семейството от клиент на училището и на образователната система в съюзник“, подчерта той.

Според Вълчев много добри идеи през годините са били започвани, но така и не са били довършвани.

„Проблемът е, че по различни причини много правилни неща са започвани, но не е оставало време да се довършат и да се анализират добре“, каза министърът.

Той посочи като един от най-сериозните проблеми прекалено тежките учебни програми. „Един от най-сериозните проблеми е свързан с олекотяване на учебните програми“, заяви Вълчев.

Коментар и за скандала с Панджерова

Министърът коментира и оттеглянето на г-жа Панджерова след съмнения около европейски проекти.

„Г-жа Панджерова постъпи достойно с оттеглянето си“, каза той. И добави: „Всяка сянка на съмнение за злоупотреби и проблеми в образователната система трябва да бъде отстранявана рано.“

Вълчев подчерта, че образованието трябва отново да стане национален приоритет, както е било по време на Възраждането.

„Всичко става с подкрепата на обществото и с приоритизирането на образованието като тема“, обобщи министърът.