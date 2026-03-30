Солоездачния елит на България се включи в турнира за „Купа Поморие 2026“. Кръгът от Черноморската лига премина през уикенда при отлична организация от страна на Община Поморие. Най-емоционалният момент обаче бе още преди старта, когато на трасето излязоха най-малките любители на спорта. За втора поредна година те доказаха, че страстта към колелото няма възраст, а вълнението е неизмеримо.

Стартът на велопробега за „Купа Поморие 2026“ изправи едни срещу други над 100 състезатели от почти всички колоездачни центрове в страната, разпределени в девет възрастови групи. Специален гост в надпреварата бе Борислав Палашев – шампион на България и победител в престижното състезание L’Étape Bulgaria by Tour de France! На състезанието присъстваха кметът на община Поморие Иван Алексиев и кметът на Каблешково Ивайло Иванов. Те връчваха и наградите на отличените велосипедисти.