Информационна среща, свързана с провеждането на Giro d'Italia в Бургас, ще се проведе следващата седмица. Датата е 30 март (понеделник) от 16:00 ч. в КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“ и се инициира от Общинско предприятие – Туризъм, Община Бургас.

Дискусията е отправена към хотелиерския бранш и местата за настаняване, както и към заведения и атракциони в града.

В рамките на дискусията ще се обсъдят етапите от маршрута за Обиколката на Италия на 8 и 9 май, организационна схема на движение, рекламна и информационна кампания и други свързани теми с най-мащабното спортно събитие за годината.



