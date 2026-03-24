Бургазлийката Николета Бойчева беше обявена за Футболист №1 за 2025-а година при жените. Тя поделя първото място със съотборничката си в националния ни отбор Евдокия Попадинова.Двете получиха по 21 точки в анкетата на спортните журналисти.В момента Николета Бойчева се състезава за шампиона на Румъния „Фраул“.31-годишната бургазлийка е един от основните играчи в румънския тим. Тя е и капитан на българския национален отбор по футбол при жените.