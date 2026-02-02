800 състезатели от 39 държави пристигат в Бургас за старта на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки. То започва утре в зала „Арена Бургас“.

Шампионатът се организира под егидата на Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба.

Първенството е от особено значение за България, тъй като страната ни приема континентален шампионат по спортна стрелба за първи път от близо 30 години.

„До момента България е била домакин на Европейско първенство четири пъти – през 1975, 1985 и 1992 година, а последното издание се е провело в София през 1996 г.“, посочва кметът на Бургас Димитър Николов в съобщение в социалната мрежа Facebook.