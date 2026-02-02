Осъденият за наркотрафик Евелин Банев - Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина в Софийския затвор да бъде освободен предсрочно. За това настоява не кой да е, а лично началникът на затвора. Новината беше съобщена от "Евроком"
.
От Софийския градски съд, който ще се произнесе като първа инстанция по предложението, потвърдиха пред "Сега", че има такова дело, инициирано от началника на затвора. Аргументите са, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна.
0 Коментара