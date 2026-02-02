Осъденият за наркотрафик Евелин Банев - Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина в Софийския затвор да бъде освободен предсрочно. За това настоява не кой да е, а лично началникът на затвора. Новината беше съобщена от "Евроком".

От Софийския градски съд, който ще се произнесе като първа инстанция по предложението, потвърдиха пред "Сега", че има такова дело, инициирано от началника на затвора. Аргументите са, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна.