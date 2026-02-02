Участъкът Слънчев бряг - Обзор по път I-9 временно се затваря за движениев за тежкотоварни автомобили над 12 тона, съобщи току-що пресслужбата на Областната управа. Причината - усложнената зимна обстановка и необходимостта за почистване и обработка на участъка.



Днес общо 49 машини работят на терен в Бургаска област.



През изминалата нощ и към момента се извършва почистване и обработване на пътните артерии с инертни материали. Екипите, ангажирани със зимното поддържане, са на терен и продължават работа. Призовават се водачите да шофират с повишено внимание и със съобразена със зимните условия скорост.