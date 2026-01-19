От 22 до 30 януари в Бургаска област се обявява грипна епидемия, реши щабът, който заседава преди минути в Областна управа под ръководството на областния управител Владимир Крумов. Учениците преминават към онлайн обучение за периода на епидемията. Всички масови мероприятия се отменят, без ученическите олимпиади.

Във връзка с високата заболеваемост и с цел ограничаване на разпространението на грипа и острите респираторни заболявания, се въвеждат съответни мерки.

Детските ясли и градини ще работят, но при засилен филтър. До края на деня ще пусна заповед за дейността им, обяви кметът на Бургас Димитър Николов.

В лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции. Преустановяват се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития.

По данни на здравните власти, най-тежко боледуват децата на възраст 0–4 години, както и възрастните над 65 години, при които по-често се наблюдават усложнения.

Най- много заразени са от възрастова група 5-14 г. Най-много заболели има в Бургас.

„Пазете се! Бъдете здрави!“, обяви кметът Николов.