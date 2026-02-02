В навечерието на откриването на отделението по педиатрия към клиниката за майчино и детско здраве „Мама и Аз“ – Бургас, водещи специалисти стартират безплатни прегледи и консултации за деца от Бургас и региона.
Инициативата е насочена към родителите, които търсят навременна консултация, професионално мнение и индивидуален подход към здравето на своите деца.
Днес представяме д-р Ния Рашева – педиатър и детски гастроентеролог, главен асистент към Катедрата по педиатрия на Медицински университет – Варна. В своята клинична практика тя работи с деца със заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб и панкреаса, както и с пациенти с хранителни алергии, автоимунни и хронични заболявания. Подходът ѝ е насочен към ранна диагностика, проследяване и активно включване на семейството в лечебния процес.
Направления:
-
Педиатрия
-
Детска гастроентерология
-
Абдоминална ехография
-
Ендоскопия
Специализации:
-
Мотилитетни нарушения на храносмилателния тракт
-
Жлъчно-чернодробни и панкреасни заболявания
-
Болести на натрупването
-
Възпалителни чревни заболявания
-
Автоимунни заболявания (вкл. целиакия и автоимунен хепатит)
-
Кистозна фиброза с гастроентерологично засягане
Безплатните прегледи дават възможност за професионална консултация и навременни насоки за детското здраве.
Записването е предварително на телефон 056 703 003.
Прегледите започват днес, 2 февруари 2026 г.
На снимката: Д-р Рашева, която е специалист по абдоминална ехография и ендоскопия.
