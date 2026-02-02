В навечерието на откриването на отделението по педиатрия към клиниката за майчино и детско здраве „Мама и Аз“ – Бургас, водещи специалисти стартират безплатни прегледи и консултации за деца от Бургас и региона.

Инициативата е насочена към родителите, които търсят навременна консултация, професионално мнение и индивидуален подход към здравето на своите деца.

Днес представяме д-р Ния Рашева – педиатър и детски гастроентеролог, главен асистент към Катедрата по педиатрия на Медицински университет – Варна. В своята клинична практика тя работи с деца със заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб и панкреаса, както и с пациенти с хранителни алергии, автоимунни и хронични заболявания. Подходът ѝ е насочен към ранна диагностика, проследяване и активно включване на семейството в лечебния процес.

Направления:

Педиатрия

Детска гастроентерология

Абдоминална ехография

Ендоскопия

Специализации:

Мотилитетни нарушения на храносмилателния тракт

Жлъчно-чернодробни и панкреасни заболявания

Болести на натрупването

Възпалителни чревни заболявания

Автоимунни заболявания (вкл. целиакия и автоимунен хепатит)

Кистозна фиброза с гастроентерологично засягане

Безплатните прегледи дават възможност за професионална консултация и навременни насоки за детското здраве.

Записването е предварително на телефон 056 703 003.

Прегледите започват днес, 2 февруари 2026 г.





На снимката: Д-р Рашева, която е специалист по абдоминална ехография и ендоскопия.