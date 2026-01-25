Държавна опера – Бургас и Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас подписаха споразумение за сътрудничество, насочено към практическата подготовка и професионалното развитие на учениците.

Партньорството предвижда участие на възпитаници на НУМСИ в репетиции, сценични изяви и извънкласни форми на обучение в Операта, както и пряк обмен на опит с утвърдени музиканти, певци, диригенти и творчески екипи.

Ученици от различни специалности ще имат възможност да се включват и като солисти в съвместни концерти със симфоничния оркестър.

Сътрудничеството създава реална творческа среда за развитие на младите артисти и допринася за бъдещето на музикално-сценичното изкуство в Бургас.