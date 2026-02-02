Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока. Така ако пестиш, ще плащаш по-малко, смятат те. Това е само една от 50-те теми в програма „Енергетика+”, която разработи Българският енергиен форум, заедно с наши партньори, заяви в ефира на Нова енергийният експерт Иван Хиновски.

„Програмата дава дава идеи как да се вдигне цялата икономика на България. Не е само токът. Поставен е и въпросът за топлинната енергия, която е 60% от потреблението на енергия на българите”, каза Хиновски.

Той обясни, че се предлага отказ от плоската тарифа за електроенергия. Хиновски даде пример с Гърция, където има седем тарифи. „Те са постепенни, при тях цените растат в зависимост от потреблението”, обясни експертът. Предложението засяга битовите потребители, но може да се приложи и за бизнеса.

„Тези, които потребяват по-малко, ще получат стимули, бонуси за това, че пестят енергия. Докато онези, които харчат безогледно - отопляват басейни или имат климатици във всички помещения, ще плащат по-висока цена, която ще компенсира отстъпката за бедните. Това е принципът”, обясни енергийният експерт.

Идеята обаче срещала съпротива от търговците на електроенергия и електроразпределителните дружества, а според Хиновски причината е, че ще имат повече работа и ще се наложи да ползват нови софтуери. Той допълни, че подобна промяна трябва да мине през промени в Закона за енергетиката и в подзаконовите нормативни документи.

За топлинната енергия

„Предлагаме създаване на пазарни условия във фазата на производство на топлинната енергия и възможност за влизане на независими производители. Тоест търгове за топлинна енергия. Там са най-големите разходи – за ремонти на мрежата и за самото производство. „Топлофикация София“ ще обявява търгове за производство на топлинната енергия, която ще купува. По този начин ще се осигурят по-ниски цени”, продължи Хиновски.

„Другото, което предлагаме, е възможността „Топлофикация София“ да се обърне към проект за малки модулни реактори. С два такива цената на топлинната енергия ще спадне драстично”, смята той.

И даде примери с Чехия, Естония, Финландия, Полша.