Международен конкурс за цялостна концепция за развитието на о-в “Св.Св.Кирик и Юлита“ край Созопол ще обявят от Министерството на културата и Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура“. Информацията съобщава БНР.

Преди 10 дни Министерски съвет взе решение за прехвърлянето на собствеността, на близо 36 хил.кв.м от крайбрежната част на острова, от Министерството на културата на държавното предприятие.

До дни приемно-предавателна комисия ще извърши прехвърлянето на собствеността, а след това пристанищният оператор да възложи обследване на дългата 300 метра кейова стена, както и измерване на дълбочината на залива. Междувременно от Община Созопол изразиха тревога, че островът се подготвя за застрояването с ресторанти, хотели и казина.

Комерсиални цели стоят зад промяната в собствеността на остров "Св. Кирик и Юлита“, който е единственият остров по Черноморието, свързван с вълнолом с града. Тези притеснения изрази кметът на Созопол Тихомир Янакиев. По думите му действията на правителството не са прозрачни и общината не е информирана за тях:

"Лично моето мнение и мнението на по-голямата част от нашето общество в Созопол е, че това трябваше да е едно културно средище, в което да се експонират музеи, да се правят културни мероприятия. На този етап разбирам, чувам, защото на мен никой не ми е искал официална позиция нито от Министерство на транспорта, нито от ДППИ, че ще се прави нещо, което ще е строго комерсиално. Не знам кой ще го оперира това нещо, защото не знам дали ДППИ оперира подобни яхтени пристанища, ресторанти и така нататък. Не знам кой ще го строи това нещо. Много ми наподобява на една стара мечта на един бивш управник и градоначалник на един бивш управник, градоначалник на Созопол, който искаше там да се правят казина, ресторанти, търговски комплекси, изцяло насочено в тази насока".

Очакванията на хората от Созопол са островът да се превърне в културно средище с музеи, център за подводна археология и древни исторически находки, затова правителството предвижда чрез конкурс да бъде изготвена цялостна концепция за развитието на острова, която да бъде съобразена с историческите ценности. От ДППИ искат да изградят пътнически терминал, какъвто в Созопол няма. Там има рибарско пристанище и частна яхтена марина, но място, на което да акостират туристически кораби не е направено. Какви стъпки ще бъдат предприети, обяснява генералният директор на държавното предприятие Станислав Йорданов:

"Вече имаме разговори с Министерството на културата да възложим изработването на подробен устройствен план за регулация, който да включва цялостна концепция и комуникационно решение, градоустройствено решение с необходимост на Министерство на културата един бъдещ туристически терминал, който ние възнамеряваме да развием".



Към момента за развитието на о-в "Св.Кирик и Юлита“ има добри идеи. Изготвянето на цялостна концепция обаче предстои. ДППИ има готовност да инвестира собствени средства в облагородяването на територията, но всички негови проекти ще бъдат реализирани със сътрудничеството на Община Созопол, хората и туристическия бизнес, увери Станислав Йорданов.