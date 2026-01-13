Стрелкови клуб „Бургас“ започна 2026 година с впечатляващи успехи на Международния турнир по спортна стрелба в Словения. Адиел Илиева спечели два сребърни медала на 10 метра пистолет при жените, а Марина Друмева постави нов клубен рекорд при девойките на пушка до 17 години. Тези резултати подчертават силния старт на годината за клуба. Очакваме тази седмица представянето на състезателите от Бургас на Държавното първенство по спортна стрелба, информират от стрелковия клуб.