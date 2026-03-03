"Трети март не е само една особена дата в българския календар, а е мерило за нас, нашата принадлежност, нашата памет и нашата идентичност". Това каза в словото си президентът Илияна Йотова, която прие почетния строй на представителните части на Българската армия.

Президентът подчерта, че този ден е на българската свобода и е неизменна мечта на поколения българи – за свобода, независимост и собствено отечество. Йотова посочи, че тази мечта е родена от мъченичеството на народа по време на петвековното османско владичество и от паметта за многовековната и славна българска история.

Илияна Йотова припомни ролята на Руско-турската война за Освобождението на България и значението на Санстефанския мирен договор за завръщането на името България в световната история. Тя подчертa, че това е била справедлива кауза, която е привлякла воини, офицери и доброволци от Русия и е резонирала в тогавашна Европа.

Президентът отдаде почит на българските опълченци – офицери, кадети, интелектуалци и борци за свобода, които с героизма си са допринесли за историческата победа. „Историята не помни техните имена, но ги назовава мъченици, победители, герои“, добави Йотова.

Тя отбеляза, че днес места като Шипка, Шейново, София, Плевен и Стара Загора са „места, където отиваме със смирение и размисъл“ и където можем да кажем „единствено благодарност и молитва“.

Президентът подчерта, че всеки човек чете датата по различен начин. „Всеки един от нас прочита по различен начин понятията за свобода, правда, справедливост, памет. По различен начин вярва. Но накрая прави своя избор“, заяви тя и допълни, че изборът също е личен. "Но нека направим общ този избор – общ да бъде пътят ни напред", добави тя.

Йотова каза още, че или заедно ще изкачваме високите постижения на българската нация, ще ги гарантираме и ще ги уважаваме, или ще поемем „надолу – към апатията, примирението и разделението“. „Ако сме разбрали уроците на историята и заветите на героите, трябва да изберем първия път“, добави тя.

В словото си президентът припомни и завета на оцелелите опълченци, поставили първия камък на паметника на Шипка: „В паметта не може да има разделение. Паметта е съединение. А съдбата българска е единение.“

„Поклон пред паметта на всички герои, дарили живота си за свободата на милото ни отечество. Да живее България“, завърши словото си президентът Илияна Йотова.