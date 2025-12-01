Протестът в Бургас срещу държавни бюджет за 2026 година се проведе в центъра на морския град тази вечер. „Този бюджет няма да се случи по този начин“, „Писна ни“, „Държавата не е кочина“, „Не искаме данък „грух“, „Или ние, или те“, „Тишината ще ни излезе скъпо“ - бяха част от плакатите, които издигнаха събралите се хора. Недоволните хора се събраха на площад „Атанас Сиреков“ и част от централната улица „Александровска“.

В началото на демонстрацията полицията изведе кротко от първите редици на присъстващите мъж, след като бе счупено знаме на ЕС, както и се получи сдърпване между двама души. След това протестът продължи мирно. Скандирания „оставка“ „мафия“ и „позор“ съпътстваха най-често демонстрацията, заедно с ударите на тъпани.