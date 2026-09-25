Недялко Йорданов ще представи три свои книги пред бургаската публика на 10 октомври от 19:00 часа в Дома на НХК. Срещата ще бъде съпътствана от поетично-музикален рецитал на автора и три кратки видеофилма, свързани с театъра у нас и в чужбина.

„Цял живот“ събира на едно място стихотворенията на Недялко Йорданов, писани в продължение на седем десетилетия – от 15- до 85-годишната му възраст. Книгата проследява творческия му път през различни периоди и теми.

Втората книга – „Не остарявай, любов“, е посветена на любовната му лирика и включва стихотворения, създавани през годините.

С различен характер е „Смях и сълзи“ – издание, което събира сатирични стихотворения и песни от студентските години на автора, през времето на Клуб НЛО и Трендафил Акациев.

Премиерата няма да бъде само литературна среща. Недялко Йорданов ще изнесе поетично-музикален рецитал, а програмата ще бъде допълнена от три кратки видеофилма, свързани с театъра в България и чужбина.

След края на събитието авторът ще се срещне с почитателите си и ще раздава автографи.

Премиерата е на 10 октомври от 19:00 часа в Културен дом НХК. Входът е свободен.