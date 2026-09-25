Лекари от клиниките ще консултират граждани на 29 септември – Световния ден на сърцето

На 29 септември болниците „Сърце и Мозък“ в Бургас и Плевен ще проведат безплатни кардиологични прегледи по повод Световния ден на сърцето. Инициативата дава възможност на хората да обсъдят със специалист свои оплаквания и рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания.

В Бургас лекари от клиниката ще преглеждат от 9:00 до 16:00 ч. в кабинет №112, на първия етаж. В Плевен прегледите ще бъдат от 9:00 до 16:00 ч. в кабинет №103, отново на етаж 1.

Прескачане на сърцето, задух, дискомфорт в гърдите или проблеми с кръвното налягане са сред поводите за консултация. Повишеният холестерол, диабетът, тютюнопушенето, наднорменото тегло и недостатъчната физическа активност също изискват внимание. По време на прегледите кардиолозите ще оценяват оплакванията и индивидуалните рискови фактори и ще дават насоки за необходимото проследяване.

Световната кампания през 2026 г. преминава под посланието „Don’t Miss a Beat“ и поставя акцент върху разпознаването на признаците на сърдечносъдови заболявания, които често остават пренебрегнати.

В болниците „Сърце и Мозък“ в Бургас и Плевен кардиолози, инвазивни кардиолози и кардиохирурзи работят съвместно при диагностиката и лечението на сложни сърдечносъдови заболявания. Лечебните заведения разполагат с ангиографска и съвременна образна диагностика, включително компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс, както и с операционни зали за високоспециализирано лечение.

Безплатните прегледи на 29 септември са възможност за консултация със специалист и за навременна оценка на сърдечносъдовия риск.