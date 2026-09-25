Народният представител от ГЕРБ-СДС Галя Василева постави редица въпроси по време на дебатите по промените в Кодекса на труда, свързани с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата.

По-рано в реплика към Милена Недева от „Прогресивна България“ Василева попита къде в законопроекта е записан индексът на цените на малката потребителска кошница, посочен като част от изчислението за 2027 г.

„Къде в така внесения законопроект пише индекс на цените на малката потребителска кошница? Извадете и го покажете. Защото не го пише. Пише го на този лист хартия, който ни беше предоставен вчера в комисията“, заяви Василева.

В последвалото си изказване тя подчерта, че спорът не е дали е необходим нов механизъм, а дали парламентът разполага с достатъчно яснота как той ще бъде приложен още през 2027 г.

„Ние не гласуваме обяснения, които ще останат в стенограмата. Ние гласуваме закон. И когато попитаме къде в него са параметрите, по които ще се стига до конкретния размер на минималната работна заплата, не е достатъчно да ни покажете какво възнамерявате да напишете в наредба“, каза тя.

Василева подчерта, че уважава постигнатия диалог между работодатели и синдикати, но посочи, че съгласието е по конструкцията на механизма, а не по конкретния размер на минималната заплата за 2027 г.

„Социалните партньори не са вносители на този законопроект. Министерският съвет е вносител. Когато правителството избере какво да запише в закона, какво да остави за наредба и от кога да започне да прилага новите правила, отговорността за това решение е негова.“

Галя Василева постави и въпроса каква точно ще бъде ролята на издръжката на живот при определянето на минималната работна заплата, при положение че методиката за нейното изчисляване тепърва предстои да бъде разработена.

„Може би новият модел ще даде добър резултат. Възможно е. Но „възможно е“ не е достатъчно, когато говорим за доходите на над 450 хиляди български граждани“, заяви Василева.

В заключение тя подчерта, че отговорността е на депутатите, които подкрепят текстовете: „Всеки, който днес подкрепи тези текстове, ще носи отговорността не за формулата, показана вчера на един лист, а за закона, който действително ще излезе от тази зала.“