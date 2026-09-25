Община Бургас отбелязва 27 септември – Световен ден на туризма. Общинско предприятие “Туризъм” предлага на жителите и гостите на града да посетят два любими обекта при вход свободен: Акве Калиде и културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“

Разположените в туристическия комплекс „Ченгене Скеле” експозиционни къщички „Тайфа“, „Бурунтия“ и „Евксински понт“ ви очакват за пътешествие из историята на Черно море, рибарските обичаи и бит на морските вълци.

Желаещите ще могат да се възползват от безплатен вход на обектите в следните часове:

Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“

От 11:00 до 17:00 ч

Акве Калиде

От 17:00 до 19:00 ч.

Посещение на на музеен комплекс Акве Калиде с 3D прожекция ще се извършва в следните три часа:

● 17:00 ч.

● 18:00 ч.

● 19:00 ч.

Капацитетът на музейния комплекс е 40 души на час.