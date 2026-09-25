Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата от 6 месеца до 17 години започва на 1 октомври. Според проф. Радостина Александрова всяка минута дадена ваксина спасява човешки живот някъде по света.

“Навлизаме в есенно-зимния сезон, който свързваме с активизиране на вируси като грип, респираторно-синцитиалния. Добрата новина е, че ваксините срещу грипния вирус непрекъснато се обогатяват, портфолиото става все по-разнообразно. Освен тези, с които сме свикали, през последните години много популярна стана живата ваксина. Тя е насочена към децата и юношите. Спестява иглата, от която много хора се страхуват, не само в детските си години", каза вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова.

В предаването "България сутрин" вирусологът каза, че имунизацията осигурява добра защита. Проф. Александрова обясни, че във ваксината се съдържа “жив, но отслабен вирус”, който предизвиква имунен отговор, но не причинява заболяване.

“Затова самият факт, че ваксината съдържа вирус, не бива да тревожи родителите. Грипните вируси изискват по-ниска температура, тъй като те ни атакуват и тяхното царство са горните отдели на дихателната система. Така че този ваксинален вирус ще остане в най-външните крайни отдели на дихателната система, където температурата е по-ниска, но дори да попадне в долните отдели на дихателната система, той няма да може там да се размножи", допълни проф. Александрова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Нужна ли е втора доза и кога?

Проф. Александрова обясни, че при малките деца, е необходимо ваксинацията да протече на два етапа. “И се прави 2 пъти, защото тяхната имунна система е абсолютно наивна по отношение на този вирус. Трябва да се предвиди време между първата и втората доза и това време не трябва бъде по-малко от 4 седмици. За да имаме максимална защита, трябва да се спази един интервал”, обясни вирусологът.

"Индикациите за избягване на ваксина включват много тежко протичащи остри заболявания. Тук не говорим за лека хрема. Разбира се, те трябва да се консултират с лекар, но в голямата част от случаите е показал, че страховете са излишни. Децата, които боледуват, в 90% от случаите те са били ненапълно ваксинирани. Заради това е важно да има време да се постави втора доза, за да може детето да изгради имунният отговор", каза още вирусологът.

Проф. Александрова поясни, че децата са особено уязвими от грипния вирус.

Грипът е характерен с това, че бързо ни сграбчва.

"Има отпадналост, болки в гърлото, хрема, главоболие, ставите... Човек се чувства разбит. Но хората боледуват по различен начин, това зависи и от техния имунитет. В световен мащаб между 3 и 5 млн. души боледуват доста тежко от грип. Много отдавна се търси връзка между вирусни инфекции, настъпили в майката по време на бременността и дали и вътреутробното развитие на детето - точно във фази, в които се развива неговият мозък", коментира още проф. Александрова.

Тя е категорична, че страховете по отношение на ваксините и аутизма са неоснователни. От тази година има комбинирана РНК ваксина срещу грип и COVID-19.