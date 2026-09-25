България се сблъсква с остър недостиг на квалифицирана работна сила – при напускането на 100 души от пазара на труда, само 60 идват на тяхно място. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова на форум на тема „Демографска устойчивост: Инвестиране в човешкия капитал за устойчиво бъдеще". Той бе проведен в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„За да се справим с това предизвикателство, инвестираме значителни средства в човешкия капитал", заяви Ефремова.

По думите ѝ приоритет е подкрепата за младите хора до 29-годишна възраст в прехода им от образование към заетост, включително чрез стажове, обучение на работното място и субсидирана заетост. Успоредно с това се работи за разгръщане на потенциала на икономически неактивните лица, дълготрайно безработните и хората с увреждания, към които се насочват инвестиции, стимули и възможности за придобиване на квалификация.