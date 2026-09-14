Осем криминално проявени лица са задържани от служители на ОДМВР Бургас във връзка със сбиване, последвано от намушкването на няколко човека, възникнали около 20.58 ч. на 13.09.т.г. в частен дом, разположен на ул. ,,Иван Вазов" 32 в Сунгурларе. Установено е, че скандалът започнал между две малцинствени групи, като се пренесъл в двора на посочената къща. Повод били стари жалби и спорове за животни - коне.

От инцидента пострадали : 65 годишна жена от Сунгурларе / настанена за лечение в отделение "Неврохирургия" на УМБАЛ - Бургас с разкъсно-контузна рана на главата, без опасност за живота/, 15 годишен младеж от Сунгурларе / получил прободна рана на гърба, но без засягане на органи / настанен за лечение в Първа хирургия на УМБАЛ - Бургас, без опасност за живота// , 21 годишен мъж от Сунгурларе / получил прободна рана в дясното рамо и разкъсан гръден мускул, настанен за лечение, без опасност за живота в отделение "Ортопедия" на болница "Дева Мария"/, 23 годишна жена от Сунгурларе / със счупена лява лопатка и хематом на главата, настанена за лечение в отделение "Ортопедия" на болница "Дева Мария", без опасност за живота/ и 45 годишен мъж от Сунгурларе / починал в линейката на път за болницата/. По случая има задържани осем криминално проявени лица, като се изяснява съпричастността им към извършеното деяние. По случая е образувано досъдебно производство