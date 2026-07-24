Спектакълът „Нарисувай ми човек“ на Държавен куклен театър – Бургас се завърна с международен успех от Международния летен фестивал за куклен театър и семейна публика Pimprléto 2026 в Острава, Чехия – едно от утвърдените европейски събития, посветени на кукленото изкуство и спектаклите за семейна публика.

Участието на бургаския театър беше възнаградено с голям интерес и изключително топъл прием от публиката. На 19 юли бяха изиграни две представления на спектакъла, а на 20 юли – още едно на сцената на Градския театър в Острава. И трите срещи със зрителите преминаха при отличен интерес и заслужени аплодисменти.

С достойното си представяне актрисите Десислава Минчева-Тодорова и Никол Големанова защитиха високото ниво на българското куклено изкуство и представиха по най-добрия начин Бургас и България пред международната публика.

Успешното гостуване даде начало и на нови професионални контакти. По време на фестивала директорите на Държавен куклен театър – Бургас и Градския театър в Острава проведоха работни срещи, които завършиха с договореност за бъдещи съвместни проекти и партньорство. Това е още една важна стъпка към международното развитие на Държавен куклен театър – Бургас и разширяването на неговото присъствие на европейската театрална сцена.