26-годишен шофьор загина след жесток удар с автобус край Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин на пътя между селата Гривица и Згалево. Той се е блъснал на завой в автобуса на обществения транспорт по линията Плевен-Каменец.

Ударът е бил изключително силен, а младият водач е загинал на място. Екип на пожарната е разрязал смачканите ламарини на автомобила, за да извадят тялото на загиналия водач.

В автобуса няма загинали. На място се извършват огледи. Заради катастрофата е въведена временна организация на движението, като автомобилите се пренасочват пред село Гривица иПордим.

Органите на реда призовават водачите да шофират с повишено внимание, особено в участъци с опасни завои, да съобразяват скоростта с пътните условия и никога да не подценяват риска.