Днес имен ден празнуват всички мъже с името Орлин, тъй като Православната църква почита паметта на Св. Никодим Светогорец. Той е православен църковен писател от гръцки произход.

Днес Православната църква почита Св. Никодим Светогорец. Той е православен църковен писател от гръцки произход.

Роден е на остров Наксос. Получил образованието си в Смирна. От 1775 г. се подвизавал в Св. Гора Атонска. През 1783 г. приел схима и дълго време живял като затворник.

Почти 30 години посветил на редактирането и подготовката за печат на класическите си трудове по аскетика - св. преп. Симеон Нови Богослов, св. Григорий Палама и други подвижници.

Превел и редица католически произведения, в частност книгата на монаха Лоренцо Скуполи (XVII в.) „Духовна бран“. Преведена от св. Теофан Затворник под името „Невидимата бран“, книгата добила голяма популярност.

Освен преводи, житийни, вероучителни и назидателни трудове, св. Никодим Светогорец е оставил и екзегетически книги. Той е съставил тълкувания на Съборните послания и тълкувание на Посланията на св. ап. Павел.

Коментарите се основават главно на творбите на Блажени Теофилакт и Екумений Трикски и съдържат множество забележки и подробни азбучни указатели. При работата си св. Никодим използвал и ръкописа на митрополит Митрофан Смирненски (IX в.), намерен от него в един от Атонските манастири.

Св. Никодим поразявал своите съвременници със задълбоченото си познаване на Библията, части от която знаел наизуст.

През 1955 г. Константинополската църква причислила Никодим Светогорец към сонма на светците.

Заради интересната му история имен ден празнуват всички мъже, които носят името Орлин.

Църквата почита паметта и на св. ап. Акила

Свети апостол Акила, един от седемдесетте, бил ученик на свети апостол Павел, който го направил епископ. Той бил понтийски евреин и до обръщането си в християнската вяра живял с жена си Прискила в Италия.

Когато император Клавдий заповядал на евреите да напуснат Рим, Акила заминал със съпругата си за Коринт.

Свети Акила проповядвал Христа в Азия, Ахея и Ираклия и помогнал за спасението на много човешки души, като обръщал езичниците и ги кръщавал. Той обикалял и по други земи, претърпял много страдания и бил убит от неверниците.