Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски коментира на брифинг какви са резултатите от проверките при цените и дали има нарушения.

"Правим анализ, другата седмица ще представим първите данни. Позитивното е, че все още нямаме открити остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които контролираме. Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 0,30 евро в България, за мое голямо учудване никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на другите държави - Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да се правят проверки на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят", каза той.

Абровски допълни, че ако се внася на изкуствено зенижени цени - това означава, че се ощетява фиска не само на България, но и на държавата от която идват плодовете и зеленчуците.