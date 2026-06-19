Петък вечер, морски бриз, остров и една специална вечеря с магията на островните билки! На 26 юни остров Света Анастасия ще предложи на своите посетители събитие, изпълнено с кулинарни и музикални преживявания под звездите.Анди и Марти – победителите от кулинарното предаване „Моята кухня е номер едно" – ще превърнат вечерята в истинско пътешествие из черноморските вкусове. Всяко ястие от менюто носи своя история – за острова и за морето. За тях най-важни са вкусът, уважението към храната и гостите, както и стремежът да представят черноморските деликатеси по нов и различен начин. В това меню ви очаква богата палитра от вкусове – някои ще ви изненадат, други ще ви върнат назад във времето, а трети ще ви накарат да се усмихнете.Менюто е специално подбрано в духа на Биле фест, който ще се проведе от 24 до 28 юни и Еньовден. Всички гости ще почувстват духа на една специална вечер, посветена на магията и силата на билките.Музикалният фон на вечерта ще бъде поверен на Дует „Парадокс“ — Симона Маринова и Диана Димитрова. С авторска музика и акустични кавъри на любими песни, двете изключително талантливи изпълнителки ще завършат атмосферата на тази магична нощ на острова.Цената на куверта е 70 евро и включва петстепенно меню.Отплаването към острова е в 18:00 часа от Магазия 1.Билети могат да се закупят:-В Туристически информационен център - ЧасовникаМестата са ограничени, не пропускайте това различно събитие!Отплаване: 18:00 ч. от Магазия 1Задължителна резервация за пътуване: +359 882 004124