Националната художествена академия изпраща студентите от випуск 2026 г на Филиал Бургас с две изложби, представящи произведенията на дипломираните. Експозициите ще бъдат представени от 17:00 часа в галерия „Ателие“ и от 18:00 часа в Културен център „Морско казино“.

Заедно с откриването на изложбата, в 18:00 часа ще се състои церемонията по дипломиране на бакалаврите и магистрите във Филиал Бургас на НХА. По време церемонията дипломниците от бакалавърските специалности „Живопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“ и „Моден дизайн“, заедно с колегите им от магистърски програми „Арттерапия“, „Фотография“ и „Културното наследство на българското Черноморие“ ще получат сертификати за завършен курс на обучение.

Събитията са част от мащабния проект „Изложби на дипломираните от НХА – Випуск 2026“ - https://www.nha.bg/bg/novina/izlojbi-na-diplomiranite-ot-nha-vipusk-2026 , който за четвърта поредна година представя резултатите от обучението по изкуства в най-старото висше училище за подготовката на професионални художници, но и показва нещо по-важно – появата на ново поколение автори, които вече заявяват своето място в съвременното визуално изкуство. Четвъртото издание на проекта е част от програмата за отбелязване на 130-ата годишнина от основаването на Академията

През 2026 г. НХА ще представи 21 изложби в 15 галерии и пространства в София, Банкя и Бургас на близо 300 студенти от Академията.

Чрез включването на множество локации проектът разширява присъствието на младите автори в културния пейзаж и създава възможност техните произведения да достигнат до различни публики. Той поставя акцент върху ролята на галерията като място за среща – между автор и зрител, между образование и професионална среда, между индивидуална творческа позиция и обществено пространство.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община – Календар на културните събития, със съдействието на Община Бургас и в рамките на Конкурса за финансиране на проекти за присъщата научна и художественотворческа дейност в Националната художествена академия за 2026 година.