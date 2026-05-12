С церемония по награждаване приключи единадесетото издание на националния литературен конкурс „Море“. Организатор е народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” в партньорство с Издателска къща „Знаци”.

Конкурсът, който носи името на вечната стихия, за поредна година доказва, че остава неизчерпаем източник на вдъхновение.

Тържеството започна с гостуващи автори от София. Носителят на Голямата награда за 2024 г. Марио Савчев представи стихосбирката „Вселената в очите ти”. Вторият автор – Калина Лазарова, носител на Първо място във втора възрастова категория за 2024 г. представи „Механика на мълчанието“.

Стихотворенията в тазгодишното издание се оценяваха от жури в състав:

Председател доц. д-р Иван Христов – писател, членове Румяна Емануилиду – публицист, писател и издател и Георги Гаврилов – писател.

Специални гости на тържеството бяха ученици от Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас.

Решението на журито:

Първа възрастова група 15-20 г.

Първо място – Десислава Кехайова 17 г., от гр. Рудозем

Второ място – Никол Андреева 18 г., от гр. Горна Оряховица

Второ място – Михаил Найденов 16 г., от гр. Кърджали

Трето място - Виктория Андреева 17 г., от гр. София

Трето място - Кирило Омелченко 15 г., от гр. Бургас

Втора възрастова група 21-30 год.

Първо място – Ширин Маринова 23 г., от гр. Бургас

Второ място – Нина Желязкова 29 г., от гр. Батак

Трето място – Надежда Иванова на 25 г., от гр. Русе

ГОЛЯМАТА НАГРАДА за 2026 г. се присъжда на Александър Арнаудов на 27 г. от гр. София.

Организаторът на Национален литературен конкурс „Море“, народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” подарява статуетка, парична и предметна награда, а издателска къща „Знаци” ще отпечата стихосбирка.

Благодарим на всички участници за смелостта да споделят световете си с нас. Независимо от наградите, всеки един от вас е допринесъл за това 11-то издание да бъде толкова богато и смислено.

Благодарим на издателска къща „Знаци” – партньор в единадесетото издание на Национален литературен конкурс „Море” 2026.

Честито на всички наградени!