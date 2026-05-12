На 12 май от 19. 00 часа в Културен дом НХК Бургас зрителите ще имат възможност да преживеят историята „Деца на света“ от големият ни драматург Стефан Цанев.

Това е и спектакълът, който актьорът Димитър Маринов дълги години е играл в САЩ и по света.

Димитър Маринов си партнира с легендарната ни актриса Ели Скорчева, а дебют на сцената прави ии Симона Ангелова. Композиитор на спектакъла е Асен Аврамов, а сценоографията е дело на Томиана Тоомова. Спектакъл, който оставя без думи. Спектакъл- преживяване!

Билети на касата на часовника и в мрежата на Грабо.