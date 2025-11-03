Още едно значимо събитие от календара на Държавна опера – Бургас вече е в богатия творчески архив – Международният оперен конкурс на името на световноизвестния български баритон Стоян Попов.

Третото издание на Националния конкурс за млади оперни певци с международно участие “Стоян Попов“ се проведе в залата на Държавна опера – Бургас. В конкурса взеха участие 28 млади оперни певци от 10 държави. Форумът премина на високо професионално ниво.

Събитието се осъществи за пореден път с финансовата подкрепа на Община Бургас, която осигури половината от наградния фонд на конкурса.

Международният оперен конкурс премина при отлична организация от страна на домакините и бе част от поредицата събития в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.

Идейният създател и инициатор насъбитието е директорът на Бургаската опера – проф. д‐р Александър Текелиев, който изрази своята признателност към маестро Попов, чиято мечта е била да създаде студио за обучението на млади оперни певци, а за пореден път мечтата му се осъществява под формата на конкурс на негово име.

Проф. Текелиев покани на сцената Калуди Калудов, именитият тенор, прославил България по световните оперни сцени, който обяви певците, които той кани за квалификация в неговата оперна школа: Виола Ди Палма, Таисия Сас, Диана Гемборис, Борис Мидлик и Хуберт Джиетчик. Диана Саватева, зам.‐кмет на Община Бургас с ресор "Култура и вероизповедания" връчи наградите, за които Общината е осигурила наградния фонд.

Официалната церемония продължи с най‐очакваната част – обявяването на наградените в конкурса. Тази година за първи път те не бяха оповестени предварително, а призьорите само бяха поканени за участие в галаконцерта, без да знаят класирането.

В категория „жени“, журито присъди следните награди: първа награда – Величка Минкова /България/, втора награда – Мария Юрковская /Русия/; трета нагрaда - Чжун Цин/ Zhong Qing – Китай; трета награда – Сандра Кордова /България/.

В категория „мъже“ са присъдени следните награди: първа награда – не се присъжда, втора награда – Бекташ Озан /Турция/, трета награда – Андрей Юрковский /Русия/.

Журито на Третия конкурс „Стоян Попов“, излъчило победителите, бе в състав: председател – световноизвестният български тенор Калуди Калудов; проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак– преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив – изтъкната оперна и камерна певица, вокален педагог; проф. Нико Исаков – оперен певец с международна кариера, баритон, преподавател във Вокалния факултет към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“; доц. д-р Габриела Георгиева – оперна прима, солист на Софийската опера и балет, преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“; проф. д-р Александър Текелиев – оперен режисьор, директор на Държавна опера – Бургас, преподавател в НМА "Проф. Панчо Владигеров" Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров".