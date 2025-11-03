На 29 ноември във фоайето на Културен дом НХК – Бургас ще се проведе благотворителното издание на „ДрешкатаФест с кауза: Дай шанс – подари живот“. Събитието ще се състои от 11:00 до 19:00 ч.

„ДрешкатаФест“ е социален формат, който насърчава кръговата икономика и споделената доброта. Участниците представят запазени дрехи, бижута и аксесоари, които се продават с цел благотворителност.

Тази година инициативата е посветена на Атанас Стоянов – млад баща, който се нуждае от средства за лечение. След седем години очакване Наско и съпругата му Божидара посрещат своето първо дете – прекрасно момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той трябва да замине за първата си химиотерапия.

Неговата битка тепърва започва, а общността на Бургас може да му помогне да я спечели.

В тазгодишното издание ще се включат до 30 участника, всеки със свой щанд и възможност да предложи до 50 артикула – дрехи, бижута, аксесоари или детски находки. Всички вещи трябва да бъдат чисти, запазени и в добро състояние.

Средствата от продажбите ще бъдат дарени за лечението на Наско.

Ще бъдат осигурени щандове и щендери за участниците.

Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да направи дарение по следните сметки:

Сметка в лева: BG49UBBS80021091745240

Сметка в евро: BG55UBBS81551435907409

Титуляр: Божидара Панговска (съпругата на Наско)

Основание: Дарение за лечение на Наско