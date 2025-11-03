На 29 ноември във фоайето на Културен дом НХК – Бургас ще се проведе благотворителното издание на „ДрешкатаФест с кауза: Дай шанс – подари живот“. Събитието ще се състои от 11:00 до 19:00 ч.
„ДрешкатаФест“ е социален формат, който насърчава кръговата икономика и споделената доброта. Участниците представят запазени дрехи, бижута и аксесоари, които се продават с цел благотворителност.
Тази година инициативата е посветена на Атанас Стоянов – млад баща, който се нуждае от средства за лечение. След седем години очакване Наско и съпругата му Божидара посрещат своето първо дете – прекрасно момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той трябва да замине за първата си химиотерапия.
Неговата битка тепърва започва, а общността на Бургас може да му помогне да я спечели.
В тазгодишното издание ще се включат до 30 участника, всеки със свой щанд и възможност да предложи до 50 артикула – дрехи, бижута, аксесоари или детски находки. Всички вещи трябва да бъдат чисти, запазени и в добро състояние.
Средствата от продажбите ще бъдат дарени за лечението на Наско.
Ще бъдат осигурени щандове и щендери за участниците.
Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да направи дарение по следните сметки:
Сметка в лева: BG49UBBS80021091745240
Сметка в евро: BG55UBBS81551435907409
Титуляр: Божидара Панговска (съпругата на Наско)
Основание: Дарение за лечение на Наско
0 Коментара