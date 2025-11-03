В периода 31 октомври – 2 ноември в София се провежда 15-то Световно първенство по шотокан карате, което събра елитни състезатели от 16 държави - България, Турция, Швейцария, Румъния, Унгария, Израел, Казахстан, Азърбайджан, Чехия, Италия, Финландия, Нигерия и др., и над 610 участници. Сред най-добрите на татамито беше и нашият ученик Павел Боздуков от ОУ „П. Р. Славейков“ – Бургас, част от националния отбор на България.

Това е вторият успех на Павел в рамките на седмица. На 26 октомври в Букурещ се проведе 22-рият Международен турнир по карате Bucharest Contact Open, който събра над 1100 участници от 56 клуба от Румъния, България, Сърбия, Молдова, Северна Македония, Украйна, Гърция и Унгария. Павел Боздуков завоюва златен медал в категория „Ката отборно“.