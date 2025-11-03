Храмът „Св. Пимен Зографски“ в бургаския квартал Крайморие отбеляза своя храмов празник на 2 и 3 ноември с тържествена и наситена духовна и културна програма.

В самия ден на св. Пимен Зографски днес- 3 ноември, вярващите се събраха за утрено богослужение и Света Божествена литургия. По време на причастния момент децата от детска градина „Радост“ – Крайморие зарадваха присъстващите с кратък празничен концерт.

В края на тържеството слово отправиха Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений и Зографският игумен архимандрит Гавриил, които благословиха всички присъстващи.

Празничните прояви започнаха в неделя вечер, 2 ноември, с литературно четене на любими откъси от Свещеното Писание и житията на светиите. В него се включиха децата от Неделно училище „Св. Пимен Зографски“, заедно с техните родители, баби и дядовци. След това бе отслужена празнична вечерня с Канон на св. Пимен Зографски, а вечерта завърши с представяне на новата духовна книга „Четири молебни канона“ от йеромонах Пимен Костадинов и ст. ик. Кирил Дидов.

"Радостно е колко много бургазлии и добри християни присъстваха на нашия храмов празник", каза председателят на църковното настоятелство на "Св. Пимен Зографски" отец Стелиян.