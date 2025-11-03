Някогашното имение, в което живееше Ахмед Доган, е вече в историята.

Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна", информира БНТ.

Собственикът на комплекса съобщи пред обществената телевизия, че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.

В началото на лятото миналата година лидерът на Алианс за права и свободи (АПС) Ахмед Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. Той така и не успя да се върне в столичния кв. "Бояна", тъй като собственикът на комплекса обяви, че договорът за наем е изтекъл и Доган вече няма никакви основания да припарва имота.

През април тази година Доган все пак направи опит да се върне в комплекса на ул. "Стар Беловодски път", но едва след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.