В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, в участъците в ремонт по автомагистралите е възможно да се образува колона от автомобили и придвижването да става по-бавно. С това предупреждение от Агенция „Пътна инфраструктура“ обявиха временната организация на движението по пътищата у нас през идните дни. От АПИ посочват, че е необходимо шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

„Тракия“

На 3 ноември, понеделник, от 8 ч. до 18 ч. за изпълнение на краткотрайни ремонти ще е ограничено преминаването в посока София по активната лента между 87-ми и 88-и км на магистрала „Тракия“. Трафикът в участъка ще се осъществява в изпреварващата лента.

Също в понеделник от 8 ч. до 18 ч. в отсечката от 101-ви до 102-ри км на магистрала „Тракия“ в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

На „Тракия“ вчера бе пуснато движението в ремонтираното платно за Бургас в участъка от магистралата в област Стара Загора. Обновеното трасе е с дължина 10 км и е между 208-и и 218-и км.

Продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-и до 273-и км. Трафикът преминава двупосочно в платното за София, където са обособени по една лента за посока Бургас и за пътуващите към столицата. На обекта се работи интензивно като на определи отсечки се полага геомрежа, в други бетонови бордюри, основен асфалтов пласт и др. Прогнозният срок за завършването му е до края на ноември.

От 4 ноември ще се извършват ремонтни дейности на настилката на АМ „Тракия“ в област Бургас, като временно ще се променя организацията на движение.

На 4 и 5 октомври ще се работи при 335-и км на магистралата в посока София. Ще бъде затворена активната лента и движението ще се извършва в изпреварващата.

От 5 до 9 ноември ремонт на настилката ще се изпълнява в отсечката между 331-и до 334-и км в платното за София. Движението ще се извършва в изпреварващата лента, като активната и аварийната лента ще бъдат затворени. Участъците ще бъдат сигнализирани и обезопасени с пътни знаци.