Пиян украинец самокатастрофира в събота около 22 часа в Свети Влас. Той се е движел с несъобразена скорост и при навлизане в десен завой, губи контрол над автомобила, блъска се в метален стълб на уличното осветление.

Шофьорът е на 38 години, колата е с украинска регистрация. Катастрофиралият живее в Свети Влас с предоставена временна закрила, живеещ в Свети Влас, съобщава БНР.

Водачът не е получил сериозни наранявания, нанесени са само материални щети по металния стълб за уличното осветление.

Украинецът е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел - 2.51 промила.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, автомобилът е иззет.

По случая е образувано бързо производство.