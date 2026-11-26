Тримата непълнолетни, обвинени в блудство с 15-годишно момиче, остават в ареста. Това потвърди Софийският градски съд след заседание, продължило над четири часа. То се проведе пред закрити врата.

Според прокуратурата група от около 15 тийнейджъри се събрала в апартамента на един от тях, след като преди това били на детска дискотека за Хелоуин. В жилището продължили да пият, след което тримата се опитали да изнасилят едно от присъстващите момичета. По данни от разследването след подаден сигнал за силен шум на адреса пристигнали полицаи, но съставили само предупредителен протокол.

Съдът е преценил, че са налице достатъчно данни, че тримата са извършили блудствените действия с лице в безпомощно състояние. Според магистратите обвиняемите с „впечатляваща упоритост са употребили бруталност, липса на състрадание и човечност, както и са били безразлични, че след като веднъж са унижили достойнството на пострадалата, са нямали нищо против това да се случи повторно, като разпространят видеата до неограничена група в интернет“

По делото има данни, че родителите и на трите момчета не са осъществили достатъчно контрол

Едно от момчетата има старо провинение, заради което преди инцидента му е била налагана възпитателна мярка - настаняване в интернат. Според разследването родителите и на тримата не са упражнявали достатъчен контрол върху тях. Обвиняемите ще бъдат настанени в Областна служба "Изпълнение на наказанията" - София.

Момчетата ще изпълняват мярката си за неотклонение в отделно помещение за непълнолетни в следствения арест на столичния бул. "Г. М. Димитров".

Софийската районна прокуратура обвини 19-годишен младеж за създаване на порнографски материали и хулигански действия във връзка със същия случай.