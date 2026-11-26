Пристанище Бургас е сред обсъжданите възможности за разширяване на транспортните връзки между Киргизстан и Европа. Това стана ясно след среща между представители на двете държави в Министерството на транспорта и комуникациите в Бишкек, съобщава киргизстанската агенция КАБАР.

В разговорите е участвала българска делегация, водена от посланика на България Георги Воденски. Основен акцент е била възможността киргизстански стоки да достигат до европейските пазари чрез черноморските пристанища Бургас и Варна.

Обсъдени са варианти за определяне на конкретни транспортни маршрути, използване на фериботни връзки и оптимизиране на сроковете за доставка. Разгледани са също въпроси, свързани с прилагането на единни митнически условия.

Включването на Бургас в подобни логистични маршрути би открило допълнителни възможности за използване на българската черноморска инфраструктура при превоза на товари от Централна Азия към Европа. На този етап обаче става дума за обсъждане на потенциални маршрути, а не за вече договорени транспортни линии.

След срещата двете страни са заявили интерес към задълбочаване на транспортното сътрудничество, разширяване на географията на международните товарни превози и създаване на допълнителни логистични възможности за киргизстанските компании.

Предвижда се съвместно да бъдат разработени предложения за стартиране на нови транспортни маршрути, като се отчетат конкурентоспособността на митническите условия и потребностите на пазара.