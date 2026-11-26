Бебе, родено едва 650 грама, се върна в УМБАЛ Бургас навръх деня, в който е трябвало да се роди преди година. Срещата с Николай бе повод за вълнение за целия екип, който бе свидетел на борбата му за живот от първите мигове в кувьоза.



„Трябваше да се роди на 13 ноември 2025. Роди се на 31 юли. Разбрах, че нещо не е наред, извикахме линейка, чакахме, но решихме да тръгнем с нашата кола. Първо отидохме в друга болница, но като разбраха, че раждането е преждевременно, веднага ме изпратиха тук. Казаха, че ако има шанс, то той е в това отделение“, разказва майката на Николай – Гергана Христова.



Но раждането е само началото на изпитанието. Предстоят седмици несигурност, в които всеки качен грам и всеки изминал ден имат огромно значение. За семейството това е време на страх и надежда, а за екипа на неонатологията – на ежедневни усилия за преодоляване на рисковете, свързани с екстремната недоносеност. „Беше 650 грама. После спадна на 550 грама. Но аз имах голямо доверие на д-р Томова и нейния екип и знаех, че всичко ще бъде наред“, спомня си майката.



Екстремно ниското тегло и незрелостта на органите поставят детето сред най-рисковите пациенти на отделението, чието отглеждане изисква високоспециализирани медицински грижи и непрекъснато наблюдение. При бебетата, родени с тегло под 1000 грама, предизвикателството пред съвременната медицина е не само да осигури тяхното оцеляване, но и да създаде възможно най-добри условия за последващото им пълноценно развитие. Затова за екипа на неонатологията срещите с децата след изписването им са сред най-удовлетворяващите моменти в професията. „Виждаме резултата от своя труд и от взаимното доверие между родителите и нас. То е много важно и искаме да вдъхнем кураж на всички, които преминават през подобно изпитание“, посочи д-р Стилияна Томова, началник на Отделението по неонатология. И в момента в Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас се грижат за бебета, родени с екстремно ниско тегло – под 1000 грама.