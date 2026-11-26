Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането в полза на държавата на парични средства в размер на 288 031,01 евро (563 339,70 лева), открити в банков сейф на бившия главен секретар на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) Красимир Томов. Това съобщиха от Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Определението на ВКС от 19.11.2026 г. е окончателно.

Съдът не допуска касационно обжалване по жалбата на ответника, с което решението за отнемане на сумата влиза в сила.

През есента на 2018 г. разследването на корупционна схема в Държавната агенция за българите в чужбина разкри мащабни финансови нарушения. Стана ясно, че чиновници от агенцията са продавали българско гражданство срещу 5000 евро на чужденци от Македония, Украйна и Молдова. Името на Красимир Томов също е замесено по случая. При обиск в лична банкова касета, достъп до която е имал само той, антикорупционните органи откриха над 500 000 лв., в различни валути.

В последствие Томов беше обвинен като участник в организирана престъпна група, ръководена от председателя на ДАБЧ Петър Харалампиев, в която са участвали и други лица, и която е била създадена с цел издаване на удостоверения за български произход на чужденци срещу подкупи. Специализираният наказателен съд го отстрани от длъжността главен секретар на агенцията.

С развитието на съдебния процес срещу ръководството на агенцията Томов бе изправен пред съда за търговия с влияние, длъжностни престъпления и изпиране на пари, а по-късно срещу него бяха повдигнати и допълнителни обвинения след американските санкции по закона „Магнитски“.

Наказателният процес срещу Красимир Томов все още не е приключил.